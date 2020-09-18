Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu
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Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu

İngiliz efsanesi David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Gonzalo Higuain'i kadrosuna kattı.

18.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:58

Amerikan Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Gonzalo Higuain'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin River Plate ekibinde başlayan Higuain, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Napoli kulüplerinde forma giydi.

2016 YILINDAN BERİ JUVENTUS'TAYDI

Juventus'un 2016'da Napoli'den transfer ettiği Higuain, İtalya'nın Milan ve İngiltere'nin Chelsea takımlarında 1'er sezon kiralık olarak oynadı. Arjantinli golcü Juventus formasıyla 149 maça çıktı ve 66 gol attı.

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.

Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu
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