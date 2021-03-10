Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu
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Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu

10.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:39

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Porto'yu uzatmalarda mağlup etmesine rağmen elendi. Maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, maçın başında yaptığı hatayla takımının elenmesinde pay sahibi oldu. İtalyan basını Merih Demiral'ı sert bir dille eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, rövanşı 3-2 kazansa da deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi. Milli futbolcu Merih Demiral maça ilk 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın hemen başlarında milli futbolcu Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Sergio Oliviera 19. dakikada takımını öne geçirdi. (0-1) Devrede başka gol olmayınca ilk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

PORTO 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarının başında Chiesa, 49. dakikada skora eşitliği getirdi. Çekişmeli geçen maçın 54. dakikasında Portolu Taremi, ikinci sarının ardından kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. 63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Chiesa, Juventus'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca normal süre 2-1 bitti ve uzatmalara geçildi.

İlk uzatma devresinde gol olmazken ikinci uzatma devresinde dakikalar 115'i gösterdiğinde Sergio Oliveira maça eşitliği getirdi. 117'de ise Juventus Rabiot ile bir kez daha öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca Porto tur atlayan taraf oldu.

Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu

MERİH DEMİRAL'A AĞIR ELEŞTİRİ

İtalyan basını, penaltıya sebebiyet veren Merih Demiral'ı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o eleştirilerden bazıları:

La Gazzetta dello Sport: Porto ilk 26 dakikada Juventus kalesini 8 kez yokladı ve Merih Demiral'ın hatası sonucu kazanılan penaltı golüyle maçta öne geçti.

Calciomercato: Görünüşe göre savunmanın ortasında Chiellini oynamalı. Merih Demiral'ın kendini kontrol edemediğini bu maçta gördük.

La Repubblica: Merih Demiral'ın saflığı, Porto'nun penaltıdan bulduğu golle öne geçmesine neden oldu. Merih Demiral'ın Taremi'ye arkadan yaptığı müdahale sonrası penaltı verildi.

Football Italia: Merih Demiral maçın hemen başında penaltıya sebebiyet vererek takımının karşılaşmaya 1-0 yenik başlamasına neden oldu.

Tuttosport: Merih Demiral maçın başında yaptığı beceriksiz müdahale sonrası kendine gelemedi. Maç boyunca şaşkın bir görüntü sergiledi.

Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu
Haber Yorumları (7)
TOMMAS: RAKIP ON KİŞİ KALMIŞ YENEMEMİŞSİNİZ. MERİHİN YAPTIĞI MÜDAHELE DE TAM PENALTI DENİLEMEZ. BEN HAKEM OLSAM KİM OLURSA OLSUN O POZİSUYONA PENALTI VERMEZDİM. MEHDİ TAREMİYİ BURDAYKERNDE SEVMEZDİM. ÇİRKEFLİK YAPTI ALDI PENALTIYI
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
HARRY: Türk futbolcuların hepsi berbat şampiyonlar ligi sizin neyinize gidin çöp liginizde oynayın
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EMRE: Belkide, biz de Avrupa''lı futbolcular gibi maça çıkmadan ritalin almalıyız.
Yayından Kaldır
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