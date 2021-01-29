Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti

İtalyanlar, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'in devre arasında Liverpool ile görüştüğünü yazdı. Ancak Torino ekibi, Premier Lig'in son şampiyonu ile bonserviste anlaşamadı. Juve ve Liverpool'un, yaz transfer döneminde ortak noktada buluşması bekleniyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia atılmıştı. İngiliz basını, 22 yaşındaki savunmacı için Liverpool'un, Juve'ye 45 milyon pound teklif ettiğini öne sürmüştü. Fakat Torino ekibi, bu teklifi reddetmişti.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda yıldız savunmacının transferinde flaş bir gerçeğe ulaşıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde Merih Demiral için yeniden devreye gireceği yazıldı.

45 MİLYON POUND FAZLASINI İSTİYORLAR

Juventus yönetimi, yaz transfer döneminde Liverpool'un, Merih için çok daha yüksek bir rakam önermesini bekliyor. Juve'nin, istediği bonservis bedeli ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Ancak Juve ve Liverpool'un, yaz transfer döneminde masada anlaşması halinde milli futbolcumuz, yüksek ihtimalle gelecek sezon İngiltere Premier Ligi'nde görev yapacak.