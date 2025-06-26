Juventus Manchester City tek maç mı, rövanşı var mı?

Juventus Manchester City tek maç mı, rövanşı var mı?
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Juventus ve Manchester City futbol takımları, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando şehrindeki Camping World Stadyumu'nda bir maç yapacaklar. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Peki, Juventus Manchester City tek maç mı, rövanşı var mı?

Juventus ile Manchester City arasında oynanacak maç, ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando şehrinde bulunan Camping World Stadyumu'nda gerçekleşecek. Juventus Manchester City tek maç mı, rövanşı var mı?

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Juventus ile Manchester City arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1'den canlı maç izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Juventus-Manchester City Maçı, 26 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Juventus-Manchester City Maçı, saat 22:00'de başlayacak.

Juventus Manchester City tek maç mı, rövanşı var mı?

JUVENTUS-MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ve Manchester City, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Orlando'da, Camping World Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS-MANCHESTER CİTY MAÇI TEKMAÇ MI?

Juventus Manchester City maçı tek maç üzerinden oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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