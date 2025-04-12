Juventus Lecce CANLI izleme linki var mı? Seria A Juventus Lecce maçı ne zaman?
Seria A'da haftanın en önemli maçlarından Juventus Lecce maçı öncesi Juventus Lecce maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Juventus Lecce maçına saatler kaldı. Peki, Juventus Lecce maçı hangi kanalda? Juventus Lecce maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
Seria A'in önemli mücadelelerinden Juventus Lecce maçı detayları araştırılıyor. Peki, Juventus Lecce maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus Lecce maçı yayın bilgisi haberimizde! Juventus Lecce CANLI İZLEME LİNKİ var mı?
JUVENTUS LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Juventus ile Lecce arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.
JUVENTUS LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Juventus Lecce maçı, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Juventus Lecce maçı, saat 21.45'te başlayacak.
JUVENTUS LECCE MAÇI KAÇ KAÇ?
Juventus Lecce maçı henüz başlamadı.
JUVENTUS LECCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Juventus ve Lecce, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.