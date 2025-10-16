Haberler

Juventus Avrupa'dan men mi olacak?

Juventus Avrupa'dan men mi olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da formasını terlettiği İtalya Serie A temsilcisi Juventus'a UEFA'dan olumsuz bir gelişme bildirildi. Peki, Juventus Avrupa'dan men mi olacak?

UEFA, Kenan Yıldız'ın da kadrosunda yer aldığı Juventus'un Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle kulüp hakkında inceleme başlattı. Soruşturmanın sonucuna göre, Juventus'un para cezası alması ya da Avrupa kupalarına katılım hakkının elinden alınması gündeme gelebilir.

JUVENTUS HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

UEFA, Juventus'un son döneme ait mali tablolarında tespit edilen usulsüzlük iddiaları üzerine kulüp hakkında resmi bir soruşturma süreci başlattı. Yapılan açıklamada, soruşturmanın Juventus'un gelir ve gider kalemlerinde Finansal Fair Play çerçevesinde belirlenen şeffaflık kurallarına uyup uymadığını inceleyeceği belirtildi.

AVRUPA KUPALARINA KATILIM RİSK ALTINDA

Soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak, siyah-beyazlı kulübe para cezası verilmesi ya da Avrupa kupalarından men edilmesi gibi yaptırımların gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Daha önce de benzer denetim süreçlerinden geçen Juventus'un bu gelişmeyle birlikte UEFA'nın yakın takibine yeniden alındığı ifade edildi. Nihai kararın ise 2026 baharında açıklanması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

Herkes merak ediyordu! Cüneyt Çakır bakın nerede ortaya çıktı
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.