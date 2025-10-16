Juventus Avrupa'dan men mi olacak?

UEFA, Kenan Yıldız'ın da kadrosunda yer aldığı Juventus'un Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle kulüp hakkında inceleme başlattı. Soruşturmanın sonucuna göre, Juventus'un para cezası alması ya da Avrupa kupalarına katılım hakkının elinden alınması gündeme gelebilir.

JUVENTUS HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

UEFA, Juventus'un son döneme ait mali tablolarında tespit edilen usulsüzlük iddiaları üzerine kulüp hakkında resmi bir soruşturma süreci başlattı. Yapılan açıklamada, soruşturmanın Juventus'un gelir ve gider kalemlerinde Finansal Fair Play çerçevesinde belirlenen şeffaflık kurallarına uyup uymadığını inceleyeceği belirtildi.

AVRUPA KUPALARINA KATILIM RİSK ALTINDA

Soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak, siyah-beyazlı kulübe para cezası verilmesi ya da Avrupa kupalarından men edilmesi gibi yaptırımların gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Daha önce de benzer denetim süreçlerinden geçen Juventus'un bu gelişmeyle birlikte UEFA'nın yakın takibine yeniden alındığı ifade edildi. Nihai kararın ise 2026 baharında açıklanması bekleniyor.