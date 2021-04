Justin Sun kimdir? Tron'un kurucusu Justin Sun'ın biyografisi!

Son zamanlarda finans alanında en çok konuşulan konu yeni dijital paralar olan bitcoin ve kripto paralardır. Her geçen gün gelişen yeni model bu paralar, beraberinde dünya çapında farklı kişi ve kişileri gündeme getiriyor. Bugünlerde gündeme gelen kişi ise bir teknoloji girişimcisi olan Justin Sun'dır. Peki, Justin Sun kimdir? Tron'un kurucusu Justin Sun'ın biyografisi! Justin Sun hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

JUSTİN SUN KİMDİR?

Justin Sun, 30 Temmuz 1990 yılında doğan bir olan teknoloji girişimcisidir. Kurucusu olduğu cryptocurrency platformunun TRON ve mevcut CEO Rainberry, Inc. Mobil sosyal uygulama Peiwo'nun kurucusu ve CEO'sudur

EĞİTİMİ

Justin Sun, Pennsylvania Üniversitesi'nden Doğu Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans ve Pekin Üniversitesi'nden Tarih alanında lisans derecesine sahiptir.

KARİYERİ

26 yaşındayken, Sun, Jack Ma tarafından Hupan Üniversitesi'nde okumak üzere seçildi.

Sun, 2011'de Yazhou Zhoukan'ın ve 2014'te Davos Küresel Gençlik Liderlerinin kapak figürü oldu.

2015'te CNTV'nin en kayda değer yeni girişimcisi seçildi ve 2015-2017 arasında Forbes China 30 Under 30'da seçildi .

Sun, Haziran 2019'da Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett ile özel bir öğle yemeği yemek için rekor kıran 4,5 milyon dolarlık teklif verdi ve bunu yaygın bir sürpriz olarak iptal etti. Buffett ile öğle yemeği sonunda Ocak 2020'de gerçekleşt

11 Mart 2021'de Sun, Christie's New York'taki Beeple non- fungible token (NFT) koleksiyonunun Everydays: The First 5000 Days'teki tarihi 69 milyon $ 'lık müzayedesinde dar bir farkla düşük teklif veren oldu.

Justin Sun'ın tanınmasında sahip olduğu güçlü sosyal ağın çok etkisi var. Twitter'da 1.4 milyon takipçisi olan Sun'ın Weibo'daki takipçısı ise 1.2 milyondur. Sun, takipçi sayısını artırmak için Los Angeles Lakers'ın basketbolcusu Kobe Bryant ve diğer ünlülerle çektirdiği resimleri paylaşıyor.