Jurgen Klopp: ''Tottenham yalnızca Kane ve Son'dan ibaret değil"
16.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:16
Tottenham Hotspur ile oynayacakları maç öncesi rakip takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Londra ekibinin formuna parmak basarak takımın yalnızca yıldızlar Harry Kane ve Heung-Min Son'dan ibaret olmadığını, tehdit unsuru olan birçok başka oyuncuları olduğunu da belirtti.
Tottenham Hotspur ile oynayacakları maç öncesi rakip takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Londra ekibinin formuna parmak basarak takımın yalnızca yıldızlar Harry Kane ve Heung-Min Son'dan ibaret olmadığını, tehdit unsuru olan birçok başka oyuncuları olduğunu da belirtti.
Kaynak: Dugout