Jurgen Klopp: ''Tottenham yalnızca Kane ve Son'dan ibaret değil"

Tottenham Hotspur ile oynayacakları maç öncesi rakip takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Londra ekibinin formuna parmak basarak takımın yalnızca yıldızlar Harry Kane ve Heung-Min Son'dan ibaret olmadığını, tehdit unsuru olan birçok başka oyuncuları olduğunu da belirtti.