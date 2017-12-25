Jumbo'dan Beşiktaş'a Özel Kahve Fincanı

Zamansız tasarımlara imza atan Jumbo, Türkiye'nin en büyük ve en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş JK için özel bir kahve fincanı tasarladı. Ulaşılabilir lüks markaları içeren Edwards, Beşiktaş'a özel olarak üretilen kahve fincanını, mağazalarında satışa çıkararak tüketicisinin beğenisine sunuyor. Fincanlar ayrıca Karaca, Jumbo, Brooks Brothers ve Vodafone Park'ta yer alan Kartal Yuvası'nda satışa sunulacak.

Beşiktaş kahve fincanının lansmanı için düzenlenen davete katılan Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca ve RMK Classic CEO'su Füsun Kuran, kendi alanında lider olan üç büyük markanın işbirliğinden duydukları mutluluğu belirttiler.