Yaz boyunca yaptığı hamlelerle dikkat çeken siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın eline eksiksiz bir kadro vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda kulüp, özellikle kanat bölgesine yapılacak takviyeye odaklandı. Jota Silva kim, kaç yaşında, mevkisi ne? Jota Silva Beşiktaş'a mı geliyor?

JOTA SİLVA İLE ANLAŞMA NOKTASINA GELİNDİ

Beşiktaş'ın gündemine gelen isim ise Nottingham Forest forması giyen Jota Silva oldu. Fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin aktardığı habere göre, Beşiktaş ile İngiliz ekibi Jota Silva'nın kiralık transferi konusunda büyük ölçüde el sıkıştı. Tarafların satın alma opsiyonu detaylarını netleştirmesinin ardından resmi adımların atılması bekleniyor.

SPORTING CP TRANSFERİNDEN VAZGEÇİNCE ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Transfer döneminin başından bu yana Sporting CP'ye gitmesi beklenen Jota Silva, Portekiz kulübünün geri adım atmasıyla yeni alternatifler aramaya başladı. Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alan 26 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istediği için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİLEŞMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu ihtiyacını karşılayacak potansiyeldeki Jota Silva ile yapılan görüşmelerin kısa sürede tamamlanması ve oyuncunun İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Taraflar arasında prensip anlaşmasına çok yakın olunduğu ifade ediliyor.

JOTE SİLVA KİMDİR?

Tam adı: João Pedro "Jota" Silva

• Doğum tarihi: 2 Ağustos 1999

• Doğum yeri: Barcelos, Portekiz

• Yaşı : 26

• Boyu : 1.80 metre

• Mevkii : Kanat (sol ve sağ kanat oynayabiliyor), forvet hattında da görev alabiliyor

FUTBOL KARİYERİ

• Futbola Portekiz'de başladı ve alt yaş kategorilerinde çeşitli kulüplerde forma giydi.

• Profesyonel çıkışını Portekiz alt liglerinde yaptıktan sonra Casa Pia ve Vitória Guimarães gibi kulüplerde dikkat çekti.

• Özellikle Vitória Guimarães formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

• 2024 yılında İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest tarafından transfer edildi.

OYUN STİLİ VE ÖZELLİKLERİ

• Hızlı, patlayıcı ilk adımlara sahip bir kanat oyuncusudur.

• Çabuk yön değiştirebilme, bire birde adam geçme ve dar alanda etkili dripling yeteneğiyle öne çıkar.

• Gol sezgisi yüksek olup kanattan içe kat ederek şut çekmeyi sever.

• Hem hücumda hem savunmada çalışkan bir profil sergiler.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

• Portekiz A Milli Takımı'nda henüz düzenli forma giymese de genç yaş kategorilerinde yer almıştır.

• Başarılı bir sezon geçirmesi halinde milli takım için aday oyunculardan biri olarak görülmektedir.