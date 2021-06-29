Alex Teixeira'dan kartal pençeli poz! Josef de Souza'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Alex Teixeira'nın kartal pençesi yaptığı pozu paylaştı. Josef'in bu hareketi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Teixeira'nın transfer edileceğine yönelik inançlarının arttığını belirtti.

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Alex Teixeira'nın kartal pençesi yaptığı pozu, sosyal medyayı salldı. Siyah-beyazlı kulübün Brezilyalı yıldızla mali şartlarda anlaşma zemini aradığı süreçte bu fotoğrafın gelmesi, transferde artık sona yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.

5 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTEDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira yıllık 3,5 milyon euro ücret talep ederken 5 milyon euro da imza parası istedi.

148 MAÇTA 73 GOL ATTI

Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi. 2016'da transfer olduğu Çin Ligi'nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 73 gol attı.