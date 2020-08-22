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Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa, geçtiğimiz günlerde sarı lacivertlilerde futbol kariyerini sonlandıran Emre Belözoğlu'nun formasını giydi. Emre'den boşalan 5 numaralı formayı Mert Hakan Yandaş'ın giymesi bekleniyordu.

22.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:03

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde futbol kariyerine nokta koyan Emre Belözoğlu'nun forması yeni transfer Jose Sosa'ya emanet.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını gece saatlerinde resmen açıklayan Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız, eski takım kaptanı Emre Belözoğlu'na ait 5 numaralı forma ile poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

MAÇ SONRASI EMRE'NİN FORMASINI ALMIŞTI

Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'ndan boşalan 5 numarayı Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş'ın giymesi bekleniyordu. Geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçında çok konuşulan bir olay yaşanmıştı.

Mert Hakan Yandaş, kendisini sarı lacivertli kulüpte oynamaya ikna eden Emre Belözoğlu ile maç sonunda formasını değiştirmişti. Maç sonunda 5 numaralı formayı alan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezonda da Emre Belözoğlu'nun formasını giyeceği konuşuluyordu.

Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek

"EMRE ÇOK BÜYÜK OYUNCU"

Milli futbolcu, Emre Belözoğlu'na olan hayranlığını "Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim" sözleriyle anlatmıştı.

Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek
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