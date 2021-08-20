Jose Sosa'dan Arda Güler'e: "Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın"
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Jose Sosa'dan Arda Güler'e: "Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın"

Jose Sosa'dan Arda Güler'e: 'Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'dan 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler'e, "Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın.

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'dan 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler'e, "Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Helsinki ile oynanan karşılaşmadaki frikik pozisyonu ile ilgili gündeme gelen Sosa ve Arda ikilisi maçın ardından sabah kahvaltıda buluştu. Samimi sohbette Arda'ya kendi tecrübelerini aktaran Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz, siz oynadığınız sürece abileriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiği atacak çok maçların olacak" dedi.

Arda da pozisyonda frikik kullanmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa'ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli futbolcuya iletti. Avrupa arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri, Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılanarak, "Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın" diye konuştu. - İSTANBUL

Jose Sosa'dan Arda Güler'e: 'Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Jose Sosa'dan Arda Güler'e: "Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın" - Haberler Spor
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