Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı! Aile sırlarını ifşa etti

Bu sezon hayli beklentilerin altında kalan Jose Sosa, ayrılık ateşini yaktı. Geçen sezonun son bölümünde performansıyla umutlandıran Arjantinli yıldız, iyice gerileme yaşadı.

"BASKI YAPIYOR"

Fanatik'in aktardığı habere göre Arjantin basınına konuşan Sosa, Trabzonspor'daki eski arkadaşı Emmanuel Mas'ın kendisine Estudiantes'e geri dönmesi için baskı yaptığını söyledi.

"KARMAŞIK DURUMDA"

Sosa, "Bana Estudiantes'e dönmem için baskı yapıyor. Sevdiğim bir yer. Haziran ayına kadar sözleşmem var. Kendisine kulübün karmaşık bir durumda olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

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