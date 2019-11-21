Jose Mourinho Yeni Kulübündeki Hedeflerini Açıkladı

21.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:13

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho bir yıldır uzak kaldığı yeşil sahalara İngiltere ekibi Tottenham ile döndü. Aralık 2018'de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra birçok teklif almasına rağmen takım çalıştırmayan ve bir süredir yorumculuk yapan Mourinho, tercihini Tottenham Spurs'tan yana kullandı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Portekizli hedeflerini anlattı.