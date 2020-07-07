Jose Mourinho, Son-Lloris Tartışmasından Memnun Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'un Premier Lig'de Everton'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan Hugo Lloris ve Son Heung-min arasındaki tartışmaya değinen Mourinho, bu tarz olaylardan mutlu olduğunu ve takımdaki herkesin birbirine karşı açık olması gerektiğini söyledi.

Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'un Premier Lig'de Everton'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan Hugo Lloris ve Son Heung-min arasındaki tartışmaya değinen Mourinho, bu tarz olaylardan mutlu olduğunu ve takımdaki herkesin birbirine karşı açık olması gerektiğini söyledi. Kaynak: Dugout