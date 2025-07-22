Jose Mourinho, Orkun Kökçü'ye ne dedi?

Portekizli teknik direktör, milli futbolcu Kökçü'nün artık eski hocası Bruno Lage'yi rahatsız etmeyeceğini belirterek, "Bu transferle birlikte Bruno da biraz nefes alacaktır," şeklinde konuştu. Mourinho'nun bu yorumu, Beşiktaş camiasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Jose Mourinho, Orkun Kökçü sözleri ne?

JOSE MOURİNHO, ORKUN KÖKÇÜ'YE NE DEDİ?

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekecek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Benfica'dan Beşiktaş'a transferiyle ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. Kökçü hakkında konuşan Mourinho, "Artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek." diyerek tartışma yaratacak bir mesaj verdi.

MOURINHO, ORKUN KÖKÇÜ'YE NE SÖYLEDİ?

Portekiz basınına konuşan Jose Mourinho, Canal 11 kanalına yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Mourinho'ya, Portekiz liginden oyuncu transfer etme ihtimali sorulduğunda net bir yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "İç piyasayı biliyorum ama gerçeklerin de farkındayım. Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye, öncelikli bir pazar değil." sözleriyle dikkat çekti.

"ARTIK BRUNO LAGE'Yİ RAHATSIZ ETMEYECEK"

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuşan Mourinho, milli oyuncunun Portekiz'deki kariyerine gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: "Orkun Kökçü evine dönüyor, erkenden ayrılıyor. İyi kazanıyor ve artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek." Bu sözler, geçmişte yaşananları hatırlattı.

GERGİNLİĞİN PERDE ARKASI

Benfica forması giydiği dönemde, Orkun Kökçü'nün Auckland City ile oynanan karşılaşmada 62. dakikada oyundan alınması sonrası teknik direktörü Bruno Lage'ye sert bir tepki gösterdiği görülmüştü. Tartışma, saha kenarında da devam etmiş; yayınlara yansıyan görüntülerde Lage'nin Kökçü'ye sus işareti yaptığı net biçimde izlenmişti.