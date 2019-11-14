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Jose Mourinho'nun Porto Efsanesi

Jose Mourinho, 2002 yılında devraldığı Porto'da 2,5 senede tarih yazmıştı. İlk tam sezonunda Portekiz şampiyonluğu ve Portekiz Kupası'nın yanında UEFA Kupası'nı da alarak üçleme yapmıştı. Ancak en büyük başarısı, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıydı. Porto'daki kariyerine altı kupa sığdıran Mourinho, takımını Avrupa'nın zirvesine taşırken kendisi de dünyanın en gözde teknik direktörlerinden biri haline gelmişti.

14.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:13

, 2002 yılında devraldığı 'da 2,5 senede tarih yazmıştı. İlk tam sezonunda şampiyonluğu ve Portekiz Kupası'nın yanında UEFA Kupası'nı da alarak üçleme yapmıştı. Ancak en büyük başarısı, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıydı. Porto'daki kariyerine altı kupa sığdıran Mourinho, takımını Avrupa'nın zirvesine taşırken kendisi de dünyanın en gözde teknik direktörlerinden biri haline gelmişti.

Kaynak: Dugout

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