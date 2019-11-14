Jose Mourinho'nun Porto Efsanesi
Jose Mourinho, 2002 yılında devraldığı Porto'da 2,5 senede tarih yazmıştı. İlk tam sezonunda Portekiz şampiyonluğu ve Portekiz Kupası'nın yanında UEFA Kupası'nı da alarak üçleme yapmıştı. Ancak en büyük başarısı, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıydı. Porto'daki kariyerine altı kupa sığdıran Mourinho, takımını Avrupa'nın zirvesine taşırken kendisi de dünyanın en gözde teknik direktörlerinden biri haline gelmişti.
Jose Mourinho, 2002 yılında devraldığı Porto'da 2,5 senede tarih yazmıştı. İlk tam sezonunda Portekiz şampiyonluğu ve Portekiz Kupası'nın yanında UEFA Kupası'nı da alarak üçleme yapmıştı. Ancak en büyük başarısı, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıydı. Porto'daki kariyerine altı kupa sığdıran Mourinho, takımını Avrupa'nın zirvesine taşırken kendisi de dünyanın en gözde teknik direktörlerinden biri haline gelmişti.