Jose Mourinho Karantina Sürecini Değerlendirdi
Spurs'un teknik patronu Jose Mourinho, karantina süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karantina sürecinin herkes için sıradışı olduğunu ve halk yararına yapılan yardım kampanyalarına verdiği destekten bahsetti.
01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:11
Spurs'un teknik patronu Jose Mourinho, karantina süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karantina sürecinin herkes için sıradışı olduğunu ve halk yararına yapılan yardım kampanyalarına verdiği destekten bahsetti.
Kaynak: Dugout