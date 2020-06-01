Jose Mourinho Karantina Sürecini Değerlendirdi Spurs'un teknik patronu Jose Mourinho, karantina süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karantina sürecinin herkes için sıradışı olduğunu ve halk yararına yapılan yardım kampanyalarına verdiği destekten bahsetti.

Spurs'un teknik patronu Jose Mourinho, karantina süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karantina sürecinin herkes için sıradışı olduğunu ve halk yararına yapılan yardım kampanyalarına verdiği destekten bahsetti. Kaynak: Dugout