Jose Mourinho Harry Kane'in Sakatlığı Hakkında Konuştu
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Jose Mourinho Harry Kane'in Sakatlığı Hakkında Konuştu

01.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:19

Premier Lig'de Brighton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yapan Jose Mourinho, ikinci yarıyı daha iyi bulduğunu, daha fazla pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Harry Kane'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Mourinho, İngiliz yıldızın birkaç haftada sahalara dönebileceğini söyledi.

Premier Lig'de Brighton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yapan Jose Mourinho, ikinci yarıyı daha iyi bulduğunu, daha fazla pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Harry Kane'in sakatlığıyla ilgili de konuşan Mourinho, İngiliz yıldızın birkaç haftada sahalara dönebileceğini söyledi.

Jose Mourinho Harry Kane'in Sakatlığı Hakkında Konuştu

Kaynak: Dugout

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