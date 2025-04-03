Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin son dakikalarında yedek kulübesi karıştı. İki takımın oyuncuları ve teknik heyetinin kavgasına saha içindekiler de dahil oldu. Maç kısa süreliğine dururken, polisler sahaya girdi. Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Jose Mourinho Fenerbahçe Galatasaray maçında kırmızı kart gördü mü?

MAÇ SONU ORTAM GERİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakanın son dakikalarında ise ortalık karıştı.

İki takımın yedek kulübesi bir anda birbirine girdi. Hakem Cihan Aydın maçı durdururken, polis ekipleri sahaya girdi. Yedek oyuncuların ve teknik heyetin kavgasına sahadaki oyuncular da dahil oldu. Kavga güçlükle yatıştırılırken maçta kırmızı kartlar havada uçtu.

Yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Maç daha sonra kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sonrasında rakip teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıktı.

JOSE MOURİNHO FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ MÜ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sonrasında rakip teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Mourinho hareketinin ardından maçın hakemi Cihan Aydın'dan kırmızı kart gördü.