Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım

15.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:26

Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Portekizli savunmacısı Jose Fonte, milli takımdan arkadaşı olan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulunurken kendisini belki Lille'e gelmeye ikna edebileceğini aktardı.

İtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılma söylentileri artarken konuya ilişkin bir açıklama da milli takımdan yakın arkadaşı Jose Fonte'den geldi. Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de Lille'den takım arkadaşı olan Jose Fonte, Maisfutebol'a yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'yu belki Lille'e gelmeye ikna edebileceğini aktardı.

İlk olarak Juventus CEO'su Fabio Paratici'nin açıklamalarını yorumlayan ve Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devindeki geleceği hakkındaki soruyu cevaplayan Jose Fonte, "Burada kararı sadece Cristiano verebilir. İngiltere ve İspanya liglerinde en iyi olduğunu kanıtlamıştı ki şimdi de İtalya'da kanıtladı. Bence Cris'in farklı liglerde en iyi gol performansını sergilemesi ve olduğu seviyeyi koruması harika. Bu noktada sadece o karar verebilir. Paratici'nin ifadeleri şaşırtıcıydı ama neyse ki Cristiano Ronaldo seçim yapabilecek konumda" dedi.

"BELKİ LILLE'E GELMESİNİ SAĞLARIM"

Jose Fonte, Fransa'dan PSG ile adı anılan Cristiano Ronaldo için farklı bir adresi de işaret etti: "Ne karar verirse versin bunu görmek ilginç olacak. Elbette herkes onunla oynamaktan keyif alır. Bekleyip göreceğiz. Belki Lille'e gelmesini sağlarım"

Lille forması giyen yıldızlarımızdan Burak Yılmaz; 22 Ocak'ta Fanatik Instagram canlı yayınında Cristiano Ronaldo için, "Ben Cristiano Ronaldo'cuyum. Dünya futbol tarihinin bence en büyük oyuncusu. Messi, Ronaldo gibi oyuncular futbolcunun yaşını uzattılar. Ronaldo 35-36 yaşına gelmiş aynı seviyeyi koruyor. Bu da herkese örnek demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:25:43. #1.15#
title