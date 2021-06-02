Josa Sosa, Trabzonspor'a haber yolladı: Hata yapmışım, beni geri alın
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Josa Sosa, Trabzonspor'a haber yolladı: Hata yapmışım, beni geri alın

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Jose Sosa'nın eski kulübü Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü. Tecrübeli Arjantinli futbolcunun, "Hata yapmışım, beni geri alın" diye mesaj yolladığı belirtildi. Başkan Ahmet Ahmet Ağaoğlu'nun ise 1.2 milyon euroya oynaması halinde Sosa'yı alabileceği aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig öncesi ekipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımların kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de istenen performansı veremeyen Sosa'nın da geleceği tam bir muamma. Trabzon basınında yer alan haberde Sosa'nın eski takımı Trabzonspor'a haber gönderdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE İNDİRİM TALEP ETTİ

Fenerbahçe'de 3 milyon euroluk yıllık ücretine rağmen geçen sezon bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Jose Sosa ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yöneticiler, ücretinde indirim talep etmişti. Sosa ise buna kaçamak cevap verdi.

İDDİA YEREL BASINDAN

Fenerbahçe'de geleceği netlik kazanmayan ve yeni teknik direktörün gelmesiyle yolların ayrılması muhtemel olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile ilgili Trabzon yerel basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRABZONSPOR'A HABER YOLLADI

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç'un Sivasspor maçındaki oyunu yüzünden üzerini çizdiği Arjantinli oyuncu Trabzonspor'a mesaj gönderdi. "Hata yapmışım. Beni geri alın" dedi. Ağaoğlu ise limitlerden bahsetti, 1.5 milyon euronun üst limit olduğunu hatırlattı. Ancak bu rakamın kendisine verilemeyeceğini söyledi. Ağaoğlu, 1.2 milyon euroya Trabzonspor'da oynamak istiyorsa görüşebileceklerini söyledi.

Josa Sosa, Trabzonspor'a haber yolladı: Hata yapmışım, beni geri alın
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