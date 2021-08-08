Jorge Martin çaylak sezonunda zafere uzandı
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Jorge Martin çaylak sezonunda zafere uzandı

Jorge Martin çaylak sezonunda zafere uzandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin onuncu yarışı olan Styria GP'sini Red Bull sporcusu Jorge Martin kazandı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin onuncu yarışı olan Styria GP'sini Red Bull sporcusu Jorge Martin kazandı. Bu sonuçla Martin, çaylak sezonunda ve kariyerinin altıncı yarışında zirveye uzandı. MotoGP'de gelecek yarış 15 Ağustos tarihinde yine Avusturya'da Red Bull Ring'te koşulacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin onuncu yarışı Avusturya'da koşuldu. Startı olaylı geçen mücadeleyi Red Bull sporcusu Jorge Martin kazandı. Bu sonuçla çaylak pilot Jorge Martin, kariyerinin ilk MotoGP sezonunun altıncı yarışında zafere ulaştı. Uzun yıllardır MotoGP'de yer alan Pramac Ducati de bu zaferle birlikte ilk yarışını kazandı.

Pramac Ducati pilotu Jorge Martin yarışa pole pozisyonunda başlarken, henüz 2. turda yaşanan kaza sebebiyle kırmızı bayrak çıktı. Bir süreliğine askıya alınan yarışın üçüncü turu tamamlanmadığı için grid pozisyonunda başlama kararı alındı. Pistin temizlenmesinin ardından, pole pozisyonundan iyi bir start alan Jorge Martin harika bir yarış performansı ortaya koydu. 2021'in çaylak pilotu Martin, kariyerinin altıncı yarışını lider tamamlayarak unutamayacağı bir zafere imza attı. MotoGP'de gelecek yarış 15 Ağustos tarihinde Red Bull Ring'te koşulacak. - İSTANBUL

Jorge Martin çaylak sezonunda zafere uzandı
Jorge Martin çaylak sezonunda zafere uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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