Jorge Jesus, 7 yıl önceki Fenerbahçe'yi unutamıyor: Beni en çok etkileyen maçtı
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Jorge Jesus, 7 yıl önceki Fenerbahçe'yi unutamıyor: Beni en çok etkileyen maçtı

26.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:23

Benfica'nın teknik direktörü Jorge Jesus, Estadio da Luz'un açılışının 17. yılına özel verdiği röportajda, bu stadyumda çıktıkları en unutulmaz maçın 2013 yılında Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi olduğunu söyledi.

Benfica'nın evi Estadio da Luz, açılmasından bu yana geçen 17. yılını kutlamaya hazırlanırken Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, bu stadyumda en unutamadığı maçın 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi Yarı Final'indeki Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirtti.

"STATTA İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

Jorge Jesus açıklamasında, "Estadio da Luz'da çok mutlu anlar yaşadım. Beni en çok etkileyen maç ise Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi Finali'ne yükselmemizi sağlayan mücadeleydi. Türkiye'de 1-0 kaybettikten sonra burada 3-1 kazanmıştık. Müthiş bir maçtı. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Beni en etkileyeni o karşılaşmaydı" ifadelerini kullandı.

Benfica'yı Kadıköy'de Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta Gaitan ve Cardozo'nun iki golüule elenmişti. Benfica finalde ise Chelsea'ye 2-1 kaybetmişti.

Jorge Jesus, 7 yıl önceki Fenerbahçe'yi unutamıyor: Beni en çok etkileyen maçtı

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Haber Yorumları (2)
CAMIŞ: bebek miydi maçın hakemi. maçı maçlıktan çıkarmıştı. bizim hakkımızdı
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YENİÇERİ: Çaylar olmuş sallama basın olmuş dallama
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