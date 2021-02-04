Jordi Alba'nın Granada Karşısında Beraberliği Getiren Son Dakika Golü
04.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:19
Copa del Rey'de Barcelona, Grenada karşısında 88. dakikada iki farklı mağlubiyetten geri gelerek uzatma dakikalarında attığı gollerle maçı kazandı. Antonio Griezmann'ın iki gol attığı maçta Jordi Alba, son dakikalarda maçı uzatmaya götüren golü attı.
Copa del Rey'de Barcelona, Grenada karşısında 88. dakikada iki farklı mağlubiyetten geri gelerek uzatma dakikalarında attığı gollerle maçı kazandı. Antonio Griezmann'ın iki gol attığı maçta Jordi Alba, son dakikalarda maçı uzatmaya götüren golü attı.
Kaynak: Dugout