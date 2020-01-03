Jordan Henderson'ın Manchester City'e Golü
2014 yazında oynanan hazırlık turnuvasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Jovetic'in golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, Jordan Henderson'ın ceza sahası içinden yaptığı güzel vuruşla skoru eşitledi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19
2014 yazında oynanan hazırlık turnuvasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Jovetic'in golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, Jordan Henderson'ın ceza sahası içinden yaptığı güzel vuruşla skoru eşitledi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Kaynak: Dugout
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