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Jordan Henderson'ın Manchester City'e Golü

2014 yazında oynanan hazırlık turnuvasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Jovetic'in golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, Jordan Henderson'ın ceza sahası içinden yaptığı güzel vuruşla skoru eşitledi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

2014 yazında oynanan hazırlık turnuvasında ile karşı karşıya geldi. Jovetic'in golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, 'ın ceza sahası içinden yaptığı güzel vuruşla skoru eşitledi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Kaynak: Dugout

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