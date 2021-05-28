Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, UNDP ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratacaklarını belirtti
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Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, UNDP ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratacaklarını belirtti

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, UNDP ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratacaklarını belirtti
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı hedefleyen seyahat acentesi Jolly ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP) yeni projelerini duyurdu.

Türkiye'nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı hedefleyen seyahat acentesi Jolly ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP) yeni projelerini duyurdu.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Kundu oteller bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, sürdürülebilir turizmle ilgili çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'nin zengin mirasının tanıtımı için çalıştıklarını anlatan Vardar, "Ama biliyoruz ki sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve korunması için üzerimize düşen çok şey var. Bu sebeple UNDP ortaklığıyla sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan uzun soluklu bir yolculuğa başladık." ifadesini kullandı.

Vardar, UNDP Türkiye'nin desteklediği projeler aracılığıyla, Türkiye'de sürdürülebilir turizmi geliştirerek, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, ziyaretçilerin memnuniyet seviyelerinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

UNDP Türkiye ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise 30 yılı aşkın süredir turizm sektörünün öncü seyahat acentelerinden olan Jolly ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Jolly ile uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını vurgulayan Yurdupak, "Çevreye duyarlı bir turizm anlayışıyla hareket ederek ortak mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak, sürdürülebilir turizm ilkelerinin benimsenmesi ve küresel amaçlara ulaşılması konusunda yürüteceğimiz çeşitli faaliyetlerle ülkemizde geniş çaplı bir farkındalık yaratabileceğimize inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, UNDP ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratacaklarını belirtti - Haberler Ekonomi
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