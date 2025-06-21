John Duran Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte son durum

John Duran Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte son durum
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, John Duran için Suudia Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın kapısını çaldı. Peki, John Duran Fenerbahçe'ye gelecek mi?

John Duran Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, John Duran için Suudia Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın kapısını çaldı. Detaylar...

JOHN DURAN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet John Duran için 16 milyon euroluk teklifte bulundu. Jose Mourinho'nun onay verdiği transfer için 21 yaşındaki futbolcunun kararını kısa süre içinde bildirmesi bekleniyor.

NE KADAR TEKLİF EDİLDİ?

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euroluk teklifte bulundu. Jose Mourinho'nun transferine onay verdiği 21 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.

Jhon Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a transfer olmuştu. Bu transfer, Neymar'ın 90 milyon euroluk transferinden sonra Arap Yarımadası'ndaki en pahalı ikinci transfer olarak kayıtlara geçmişti. Aston Villa, Durán'ı 2023 yılında MLS ekibi Chicago Fire'dan 29.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde 78 maçta 20 gol atan genç oyuncu dikkatleri üzerine çekmişti. Al-Nassr formasıyla ise 18 maçta 12 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı. Duran'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.

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