Jimnastikçi İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak kaç yaşında? İbrahim Çolak madalyaları, başarıları, ödülleri
Başarılı ve genç sporcu olan İbrahim Çolak, adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç jimnastikçi Türkiye'ye madalya kazandırmaya devam ediyor. Peki, İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak kaç yaşında?
Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası sonrası adından söz ettiren başarılı sporcu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Jimnastikçi İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak kaç yaşında?
İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?
Türk artistik jimnastikçi İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu ve İzmir'deki Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusudur.
Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisi alet finallerinde milli sporculardan İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak, 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanmıştı.
Son olarak Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak, Mersin'de devam eden Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde etti. Milli sporcu İbrahim Çolak, 'Parlayan Yıldız' ödülüne layık görülmüştü.