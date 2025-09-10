Haberler

Jhon Duran ne zaman dönecek, kaç maç kaçıracak?

Jhon Duran ne zaman dönecek, kaç maç kaçıracak?

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

Genç futbolcu, Benfica mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemedi. Milli ara sonrasında sahalara dönmesi beklenen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvetin henüz idmanlara başlayamadığı öğrenildi. Oyuncunun dönüşünün en az 1 ayı bulabileceği, ameliyat olması durumunda ise 6 ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA YER ALAMADI

Jhon Duran, yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Milli ara sonrası idmanlara başlaması ve yeniden sahalara dönmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Kolombiyalı forvet, aranın sona ermesine rağmen takımla antrenmanlara katılamadı.

SAKATLIKTAN DÖNÜŞÜ EN AZ 1 AY SÜREBİLİR

Gazeteci Gürcan Bilgiç'in aktardığı bilgilere göre, Jhon Duran'ın iyileşme sürecinin en az 1 ayı bulacağı öngörülüyor. Haberde, futbolcunun sakatlığının sanılandan daha ciddi olduğu ve ameliyatsız tedavi sürecinin yaklaşık bir ay süreceği ifade edildi.
AMELİYAT DURUMUNDA 6 AY FORMA GİYEMEYECEK

Öte yandan, genç oyuncunun ameliyat olması halinde en az 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Bu ihtimal, Fenerbahçe teknik heyetinde endişe yaratıyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de toplam 6 karşılaşmada görev yapan Jhon Duran, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Osman DEMİR
