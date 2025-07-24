Jhon Duran kiralık mı geldi, bonservisi ne kadar, bonservisi kimde?

Santrfor bölgesine yapılan bu transfer, kulübün hücum hattını güçlendirme hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Peki, Jhon Durán kiralık mı geldi? Bonservisi kime ait?

JHON DURAN KİRALIK OLARAK TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Jhon Durán'ı bir sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı. Oyuncu, Suudi Arabistan'da forma giydiği kulüpten geçici olarak ayrılarak sarı-lacivertli formayı giyecek. Kiralama süresi 2025-26 sezonunun sonuna kadar devam edecek.

Yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu da sezon sonunda Durán'ın kulübüne geri döneceği anlamına geliyor. Ancak performansına bağlı olarak ileride yeni bir anlaşma masaya yatırılabilir.

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan genç golcü, sadece 6 ay sonra Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi. Bu transfer, Fenerbahçe'nin önemli bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.

BONSERVİS HALEN ESKİ KULÜBÜNDE

Jhon Durán'ın bonservisi hâlâ Suudi Arabistan'daki kulübünde bulunuyor. 2030 yılına kadar geçerli olan sözleşmesi kapsamında, oyuncunun tüm ekonomik hakları eski kulübüne ait. Fenerbahçe, yalnızca bir sezon boyunca oyuncunun sportif hizmetlerinden faydalanacak.

Bu durum, transferin uzun vadeli planlamadan çok kısa vadeli bir güçlendirme adımı olduğunu ortaya koyuyor. Kulüp, şampiyonluk yarışında ve Avrupa kupalarında deneyimli bir santrfora ihtiyaç duyduğu için bu transferi gerçekleştirdi.

KİRALAMA BEDELİ VE MAAŞ DETAYLARI

Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, Jhon Durán için yaklaşık 16 milyon euro civarında bir kiralama bedeli ödedi. Bu ücretin, oyuncunun yıllık maaşını da kapsadığı düşünülüyor. Haftalık maaşının 300 bin sterlin seviyesinde olduğu bilinen Durán'ın ücreti Fenerbahçe tarafından karşılanacak.

Kulüp yönetimi, genç oyuncunun maaş yükünü bütçeye uygun şekilde planlayarak bu transferi gerçekleştirdi. Bazı kaynaklara göre oyuncunun ücretinde %10'a varan bir artış da sağlandı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERDEKİ STRATEJİSİ

Fenerbahçe'nin bu transferdeki amacı, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında kadro derinliğini artırmak. Teknik direktörün talebi doğrultusunda, güçlü ve genç bir forvet arayışı sonucunda Durán'da karar kılındı.

21 yaşındaki oyuncu, atletik yapısı, bitiriciliği ve Avrupa tecrübesi ile dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen farklı liglerde oynama tecrübesi bulunan Durán, dinamik yapısıyla Fenerbahçe'nin ileri uçtaki oyun planına katkı sağlayacak.

ALTERNATİFLERİN KISITLI OLDUĞU BİR DÖNEMDE STRATEJİK BİR ADIM

Transfer döneminde Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken Durán için birkaç alternatif teklif olduğu biliniyor. Ancak Suudi kulübü, yabancı oyuncu kotasını dengelemek ve maaş bütçesini kontrol altına almak adına oyuncunun kiralanmasına sıcak baktı. Bu durum Fenerbahçe'nin elini rahatlattı.

Yönetim, bu fırsatı değerlendirerek genç oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Böylece hem kısa vadede güçlü bir forvet kazandı, hem de gelecek planlaması açısından önemli bir adım atmış oldu.

DURAN'IN ÖNCEKİ PERFORMANSI NE DİYOR?

Jhon Durán, daha önce İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Ligi gibi üst düzey rekabet ortamlarında forma giydi. Son sezonunda çıktığı 18 maçta 12 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Avrupa tecrübesi, fiziksel gücü ve oyun zekâsı ile Fenerbahçe'nin hücum hattına enerji katacağı kesin.

Oyuncunun Türkiye'de nasıl bir performans göstereceği merak konusu olsa da, kariyerindeki istikrar, umut verici bir tablo çiziyor.

GELECEĞİ NE OLACAK?

Şu an için transfer tamamen kiralık statüsünde ve sezon sonuna kadar geçerli. Ancak oyuncunun göstereceği performansa göre Fenerbahçe yönetiminin sezon sonunda yeni bir teklif hazırlayabileceği konuşuluyor. Alınan bilgiye göre, şayet Durán'ın performansı beklenenin üzerinde olursa, kulüp ikinci bir kiralama ya da satın alma için pazarlık masasına oturabilir.

ÖZETLE

• Transfer Şekli: Kiralık (1 yıl)

• Bonservis : Suudi kulübünde

• Opsiyon : Satın alma opsiyonu bulunmuyor

• Kiralama Bedeli: Yaklaşık 16 milyon euro (maaş dâhil)

• Maaş : Haftalık 300 bin sterlin seviyelerinde

• Hedef : Hücum gücünü artırmak, Avrupa'da başarı yakalamak

Jhon Durán transferi, Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonu öncesindeki en önemli hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu hamle, kulübün yalnızca iç sahada değil, Avrupa'da da başarı hedeflediğinin en net göstergesi. Genç yıldızın performansı, sezonun kaderini belirleyebilecek kilit unsurlardan biri olacak.