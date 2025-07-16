Jhon Duran idmana çıkmadı mı? Jhon Duran ilk antrenmana neden çıkmadı?

Jhon Duran idmana çıkmadı mı? Jhon Duran ilk antrenmana neden çıkmadı?
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Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe Futbol A Takımı, kamp çalışması için Portekiz'in Albufeira kentine geldi. Peki, Jhon Duran idmana çıkmadı mı?

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe Futbol A Takımı, kamp çalışması için Portekiz'in Albufeira kentine geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Faro Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti. Peki, Jhon Duran idmana çıkmadı mı? Jhon Duran ilk antrenmana neden çıkmadı?

JHON DURAN İDMANA ÇIKMADI MI?

Marca'da yer alan habere göreJose Mourinho "Jhon Duran'ın yaptığı (İlk idmana çıkmaması) saygısızlık. Burada net kurallar var ve bunlara uymayan herkes sonuçlarına katlanacak. Eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağız." dedi.

Yaşananlar sonrası taraftarlar Jhon Duran idmana çıkmama nedenini merak etti ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

JHON DURAN KİMDİR?

Jhon Duran 13 Aralık 2003 yılında Kolombiya'nın Medellin bölgesinde dünyaya geldi. Genç yaşında dikkat çeken bir kariyere sahip olan Jhon Duran 21 yaşında.

Profesyonel futbol kariyerine Kolombiya'nın Envigado takımında başlayan Jhon Duran'ın oynadığı takımlar şunlar:

  • Envigado
  • Chicago
  • Aston Villa
  • Al Nassr
  • Fenerbahçe
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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