Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek
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Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek

Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

TOFAŞ, takımın pota altındaki mücadeleci ismi Jeremy Simmons ile birlikteliğine 2021-2022 sezonunda da devam edecek.

TOFAŞ, takımın pota altındaki mücadeleci ismi Jeremy Simmons ile birlikteliğine 2021-2022 sezonunda da devam edecek.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Mavi Yeşilliler, 2020-2021 sezonu öncesinde takıma dahil olan ve geçtiğimiz yılda pota altındaki mücadeleci oyunu, ribauntlardaki savaşçı kimliğiyle öne çıkan 1989 doğumlu ABD'li pivot Jeremy Simmons ile yeni sezonda da yola devam edecek.Jeremy Simmons, ING Basketbol Süper Ligi'nde süre aldığı 32 maçta 9.8 sayı-4.4 ribaund-0.9 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta 9 sayı-5.8 ribaund-1.5 asist ortalamalarını sergilemişti.


Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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