Jeremain Lens, Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, antreman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın ligdeki durumu, gelecek Galatasaray maçı ve takım içerisindeki pozisyonu ile ilgili sorulara yanıtlayan Lens, "Takım nerede bana ihtiyaç duyarsa, o pozisyonda elimden geleni yaparım" dedi.

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, antreman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın ligdeki durumu, gelecek Galatasaray maçı ve takım içerisindeki pozisyonu ile ilgili sorulara yanıtlayan Lens, "Takım nerede bana ihtiyaç duyarsa, o pozisyonda elimden geleni yaparım" dedi. Kaynak: Dugout