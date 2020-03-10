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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Jeremain Lens, Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, antreman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın ligdeki durumu, gelecek Galatasaray maçı ve takım içerisindeki pozisyonu ile ilgili sorulara yanıtlayan Lens, "Takım nerede bana ihtiyaç duyarsa, o pozisyonda elimden geleni yaparım" dedi.

10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, antreman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş'ın ligdeki durumu, gelecek Galatasaray maçı ve takım içerisindeki pozisyonu ile ilgili sorulara yanıtlayan Lens, "Takım nerede bana ihtiyaç duyarsa, o pozisyonda elimden geleni yaparım" dedi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Jeremain Lens, Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı
Kaynak: Dugout

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