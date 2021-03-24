Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek
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Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek

24.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:07
Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek

Osmaniye'de bulunan 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası ihaleye çıkarıldı.

Osmaniye'de bulunan 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası ihaleye çıkarıldı.

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Osmaniye'nin Toprakkale, Kadirli, Düziçi, Bahçe ve Merkez ilçelerindeki ruhsatlı sahalara ait alanlarda bulunan 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 60 bin lira ile 900 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri 28 Nisan Çarşamba günü saat 15.10'da Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler, tekliflerini sözlü olarak ihale saatine kadar Osmaniye İl Encümeni Başkanlığına sunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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