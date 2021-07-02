Jeotermal enerjide yeni kaynak arayışı

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın mevcut jeotermal kuyularındaki verimliğin düşmesi nedeniyle, yeni kaynak arayışlarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın mevcut jeotermal kuyularındaki verimliğin düşmesi nedeniyle, yeni kaynak arayışlarının başladığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, jeotermal enerjide yeni kaynaklara ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Biçer, " Jeotermal enerjimizin mevcut kuyularda verimliliğinin düşmesi nedeniyle başlatılan yeni kaynak arayışları kapsamında, Simav-Yeşilova bölgesinde jeotermal üretim ve reenjeksiyon kuyu lokasyonu belirlemeye yönelik olarak jeotermal etüd, jeofizik, su kimyası ve toprak gazı ölçümlerine Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından başlandı. Ölçüm çalışmaları MTA Ekip Proje Başkanı Dr. Nilgün Doğdu, jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri ve kimya ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışma alanlarını ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulunduk. Rabbim, bol ve bereketli yeni kaynaklara ulaşmayı nasip etsin inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı