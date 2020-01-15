Jeison Murillo, Celta Vigo ile anlaşma sağladı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Jeison Murillo'dan, sarı-kırmızılılara son dakika golü! Murillo'nun, Celta Vigo'dan gelen son teklifi kabul ettiği Kolombiya basını tarafından iddia edildi.
Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında olduğu iddia edilen Jeison Murillo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Colombiya'da yayın yapan El Deportivo'nun haberine göre Murillo, Galatasaray'la anlaşmasına rağmen son dakikada Celta Vigo'dan gelen teklifi kabul etti.
SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İSPANYA'YA GİDECEK
İddiayı bir adım öteye taşıyan El Deportivo'nun haberinde, Sampdoria'nın gözden çıkardığı Murillo'nun Celta Vigo ile anlaşmaya varmasının ardından İtalyan kulübünün kiralık gönderme evraklarını imzalamasının beklendiği kaydedildi. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından Murillo'nun sağlık kontrolleri için İspanya'ya gideceği ve bir kaç saat içinde Kolombiyalı savunmacının resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Murillo İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona formaları giymişti.
Haber Videosu: Jeison Murillo, Celta Vigo ile anlaşma sağladı
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FUTBOLCUNUN TRANSFER OLMADAN NE KADAR AKILLI OLDUĞUNU GALATASARAY''A GELMEYEREK ÖĞRENMİŞ OLDUK.Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır