Jean Michael Seri, Galatasaray'a dönmek için fedakarlık yapmaya hazır! Son kararı Fatih Terim verecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Gedson Fernandes ve Hernani transferleri için şartları zorlayan sarı-kırmızılılara eski futbolcusu Jean Michael Seri haber yolladı. Fildişili oyuncunun menajeri, Seri'nin Fulham'la olan sözleşmesini feshederek Galatasaray'a geri dönmek için garanti ücretinden feragat edebileceğini belirtti. Son kararı Fatih Terim'in vereceği ifade edildi.

Cicaldau, Van Aanholt ve Boey'i kadrosuna katan Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar Gedson Fernandes ve Hernani transferi için bastırırken 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Seri yeniden gündeme geldi.

KARARI FATİH TERİM VERECEK

Sözcü'nün haberine göre; Seri'nin Fulham ile sözleşmesini feshedip boşa çıkacağı öğrenilince Galatasaray bilgi almak için devreye girdi. Teknik patron Fatih Terim'e, Fildişili futbolcuyu isteyip istemediği soruldu. Seri'nin menajeri de oyuncusunun sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek adına garanti ücretinde feragat edebileceğini iletti. Kararı Fatih Terim verecek. Buna rağmen Florya'nın önceliğinin Gedson ve Hernani'de olduğu kaydedildi.