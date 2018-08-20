Jason Denayer, Lyon'a İmza Atmak İçin Fransa'ya Gitti

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Jason Denayer konusunda Lyon son aşamaya geldi.

Benfica'dan Ruben Dias'ı alamayınca Jason Denayer için Manchester City ile anlaşan Lyon'un bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

L'Equipe'in haberie göre Lyon Başkanı Aulas'ın da açıkladığı Jason Denayer'in bu akşam Fransa'da olması, sağlık kontrollerinin ardından da Belçikalı oyuncunun sözleşme imzalaması bekleniyor.

MANCHESTER CITY, GALAYASARAY'DAN 10 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Galatasaray da Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Jason Denayer için Manchester City ile görüşmüş ancak İngiliz ekibinin 10 milyon euro bonservis bedeli istemesinin ardından bu transfer sonuçlandırılamamıştı.

Sarı-kırmızılı takıma gelmek istediğini her fırsatta dile getiren Jason Denayer, özellikle Fatih Terim'in gelmesinin ardından şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.