Japonya'da GSYH 2. çeyrekte yıllık yüzde 28.1 daraldı Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ekonomiler arasında gösterilen Japonya'da ikinci çeyrekte (Nisan, Mayıs, Haziran) gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) daralması, yıllık bazda yüzde 28.1 düzeyine revize edildi.

Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ekonomiler arasında gösterilen Japonya'da ikinci çeyrekte (Nisan, Mayıs, Haziran) gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) daralması, yıllık bazda yüzde 28.1 düzeyine revize edildi.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da ikinci çeyrek GSYH daralması daha önce yıllık bazda yüzde 27.8 olarak açıklanmıştı.

Japonya'da GSYH ikinci çeyrekte, birinci çeyreğe göre de yüzde 7.8 daraldı.Açıklamaya göre, revizyonun arkasındaki ana etkenin sermaye harcamalarındaki yüzde 4.7 düşüş olduğu belirtildi.

Daha önce yüzde 1.5 olarak açıklanan sermaye haracamalarındaki düşüşün aşağı revize edilmesi Covid-19 pandemisinin öngörülenden daha geniş bir alanda etkili olduğunu gösterdi.

Kaynak: DHA