Japon milyarder aya gidecek 8 gönüllü arıyor
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Japon milyarder aya gidecek 8 gönüllü arıyor

03.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:05
Japon milyarder aya gidecek 8 gönüllü arıyor

Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX'in ilk uzay turisti olmaya hazırlanan milyarder girişimci Yusaku Maezawa, bugün hesabından açıklamada 2023'te SpaceX'in Starship roketiyle uçması planlanan Ay çevresinde kendisine katılacak 8 halk üyesini seçeceğini duyurdu.

Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX'in ilk uzay turisti olmaya hazırlanan milyarder girişimci Yusaku Maezawa, bugün hesabından açıklamada 2023'te SpaceX'in Starship roketiyle uçması planlanan Ay çevresinde kendisine katılacak 8 halk üyesini seçeceğini duyurdu. Maezawa açıklamasında "Dünyanın her yerinden 8 kişiye ihtiyacım var" dedi.

Space X ile uzaya gidecek ilk turist olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2023'te yapılması planlanan yolculukta yanında 8 kişi götüreceğini açıkladı. Maezawa'nın uzay yolculuğu, 1972'den sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olacak. Maezawa, "Seni bu görevde bana katılmaya davet ediyorum" dedi.Uzay yolculuğunu SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile birlikte Eylül 2018'de duyuran Maezawa, planın ay yörüngesine yapılan yolculuk olacağını belirtti. 'DearMoon' adını verdiği uzay yolculuğu, Maezawa'nın seçmeyi planladığı halktan sekiz mürettebatla birlikte toplam 10 ila 12 kişiden oluşacak. Maezawa'nın yolculuk için Musk'a kaç para ödendiğini açıklamadı, ancak daha önce Elon Musk bu yöndeki sorulara "Çok para" yanıtını vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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