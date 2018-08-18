Janssen'de Büyük Talihsizlik!

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giymesinin ardından sarı-lacivertli ekibin bonservisini alma ihtimali üzerinde düşündüğü Vincent Janssen'den kötü haber geldi. Futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle 2018 yılı sonuna kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiği ortaya çıktı.

Sene sonuna dek sakat

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 13 maç, kupada da 6 maç olmak üzere 19 maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Hollandalı forvetin yine sakatlığının ortaya çıktığı bildirildi. Her ne kadar İngiliz ekibinde forma şansı verilmesi düşünülmese de bu gelişmenin ardından kulübün oyuncuyu satmasının imkanı kalmadığına dikkat çekildi.

Forması elinden alınmıştı

Vincent Janssen'in ocak ayına kadar Tottenham'da kalacağı ve ara transfer döneminde elden çıkarılmaya çalışılacağı aktarıldı. Son olarak Janssen'in Tottenham'daki 9 numaralı forması elinden alınmıştı. Londra ekibi Janssen'i AZ Alkmaar'dan 17 milyon sterlin bonservisle kadrosuna katmıştı.