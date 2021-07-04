Jandarmadan, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük operasyon
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Jandarmadan, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük operasyon

Jandarmadan, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 350 ton toz esrar elde edilebilecek 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 350 ton toz esrar elde edilebilecek 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi. Bu sayede terör örgütünün 3 buçuk milyar lira finans sağlamasının da önüne geçildiği öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri de engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç İlçesi Yolaçtı köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanlar tespit edilirken, örgütün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri ile güvenlik korucularının da desteğiyle bir operasyon icra edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2 Temmuz Cuma günü 230 personel ile Eren-4 Narkoterör operasyonu icra edildi.

Operasyon sonucunda 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kg toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu, 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildiği, ayrıca 1'i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı da öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 350 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildiği belirtildi. Öte yandan ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3 buçuk milyar lira finans sağlamasının da önüne geçildiği vurgulandı. - ANKARA

Jandarmadan, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük operasyon
Jandarmadan, terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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