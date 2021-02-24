Jamal Musiala yine tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz oldu
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Jamal Musiala yine tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz oldu

24.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:12
Jamal Musiala yine tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz oldu

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, Lazio'yu deplasmanda 4-1'le geçti. Bayern'in 2017 yılında Chelsea'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 17 yaşındaki futbolcu Jamal Musiala, maçta gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz oldu. Musiala daha önce de Bundesliga'da oynayan ve Bayern'de gol atan en genç futbolcu olmuştu.

Bayern'in Lazio maçında ikinci golünü atan Jamal Musiala, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu oldu. 26 Şubat 2003'te dünyaya gelen ve 2 gün sonra 18 yaşına girecek olan Musiala, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci golcü unvanını elde etti. Chelsea'den bedelsiz ayrılan genç yıldızın performansı, İngiliz devinin büyük bir yıldızı elinden kaçırdığını gösterdi.

ALMANYA'YI SEÇTİ

İngiltere ve Almanya milli takımlarından hangisini seçeceği merak konusu olan Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandığını açıkladı. Hangi milli takımı temsil edeceğinin sorulması üzerine genç yıldız, "Bu soruyu kendime çok sordum. Geleceğim için en iyisi hangisidir? Nerede oynamak için daha fazla şansım var? Sonunda hissettiğim duyguyu dinledim. Doğduğum topraklarda oynamanın doğru karar olduğuna karar verdim. Benim için kolay bir karar değildi" ifadelerini kullandı.

Jamal Musiala yine tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz oldu

BUNDESLİGA'DA DA TARİHE GEÇTİ

Haftalık 6 bin euro kazanan oyuncuya Alman ekibinin sunduğu yeni teklif ise; 5 yıllık sözleşme ve haftalık 110 bin euro. 2022'de bitecek sözleşmesinden haftalık 6 bin euro kazanan Musiala, 20 Haziran 2020'de 3-2 kazanılan Freiburg maçında 17 yıl 115 günle kulüp tarihinde Bundesliga'da oynayan en genç oyuncu unvanını elde etti. 18 Eylül 2020'de 8-0'lık Schalke galibiyetinde gol atarak, 17 yıl 205 günle Bayern tarihinin gol atan en genç ismi oldu.

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