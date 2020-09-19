Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu
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Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu

Bayern Münih'in 17 yaşındaki futbolcusu Jamal Musiala, takımının Bundesliga'nın açılış gününde Schalke'yi 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atarak kulüp tarihinde Bundesliga'da rakip fileleri havalandıran en genç isim olma başarısını gösterdi.

Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu
19.09.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:06

Almanya Bundesliga'da sezonun açılış maçı tarihi bir skora sahne oldu. Schalke 04'ü konuk eden Bayern Münih, rakibini 8-0 mağlup etti ve iki takım arasındaki en büyük farkı elde etti. Kırmızı beyazlıların gollerini 4., 47. ve 59. dakikada Serge Gnabry, 19. dakikada Leon Goretzka, 31. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakika Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala attı. Son golü kaydeden 17 yaşındaki Musiala da tarihe geçti.

Yıldız adayı futbolcu, oyuna girdikten 8 dakika sonra ağları havalandırdı ve 17 yaş 205 günlükken gol atan İngiliz asıllı oyuncu, Bayern formasıyla ligde gol atan en genç futbolcu oldu.

İKİ FARKLI MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Stuttgart doğumlu Musiala, çifte vatandaşlığı nedeniyle hem Almanya'nın hem de İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında ter döktü. Oyuncu, 2019 yılında Chelsea'den ayrılıp Bayern'in yolunu tutmuştu.

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