İzocam, İstanbul Havalimanı’nı temelden çatıya kadar yalıttı
Hizmet verdiği mega projelere ekim ayında açılan İstanbul Havalimanı'nı da ekleyen İzocam, önümüzdeki dönemde yeni kapasite artırımları ve geliştirme yatırımları yapmaya hazırlanıyor.
4 Aralık 2018 Salı 06:04
Hizmet verdiği mega projelere ekim ayında açılan İstanbul Havalimanı'nı da ekleyen İzocam, önümüzdeki dönemde yeni kapasite artırımları ve geliştirme yatırımları yapmaya hazırlanıyor. Şirketin pazar payı ise yüzde 20'ye yaklaşıyor.