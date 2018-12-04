İzocam, İstanbul Havalimanı’nı temelden çatıya kadar yalıttı

Hizmet verdiği mega projelere ekim ayında açılan İstanbul Havalimanı'nı da ekleyen İzocam, önümüzdeki dönemde yeni kapasite artırımları ve geliştirme yatırımları yapmaya hazırlanıyor. Şirketin pazar payı ise yüzde 20'ye yaklaşıyor.