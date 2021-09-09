İznik değerlerine sahip çıkıyor
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İznik değerlerine sahip çıkıyor

İznik değerlerine sahip çıkıyor
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Kente özgü kültürel ve tarımsal ürünlerin korunması ve tanıtımı için çalışan İznik Belediyesi'nin girişimleriyle İznik Müşküle Üzümü ve Müşküle İğne Oyası Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Coğrafi İşaret belgesiyle tescillendi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın talimatlarıyla ilçeye özgü ürünlerin geleceğe taşınması vizyonu kapsamında hazırlanan dosya ile yapılan başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından onaya uygun bulundu.Tescil belgeleri yetkililer tarafından Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teslim edildi.

"İznik'in Değerlerine Sahip Çıkmalıyız"

İznik değerlerine sahip çıkıyor
İznik Müşküle Üzümü ve Müşküle İğne Oyası tescil belgesi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "İznik'in kültürel ve tarımsal değerlerine sahip çıkmak için çalışıyoruz. Coğrafi işaret aldığımız ürünlerle geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizi koruyoruz. Bu sayede de tüketiciler tarafından daha fazla talep edilerek, üreticilere pazarlama konusunda büyük avantajlar da sağlanmış oluyor. Coğrafi İşaret Tescil Belgelerini aldığımız İznik Müşküle Üzümü ve Müşküle İğne Oyaları artık koruma altına alınmış durumda. Bu ürünlerin tanıtımı, üretimi ve pazarlaması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde ki süreçte farklı çalışmalarla İznik'in bir çok değerini İznik Belediyesi adına tescil ettireceğiz.İznik Çinisi'nin de tescil belgesi ile tescilli ürün sayımız üçe çıkmış durumda. İznik'in değerlerine sahip çıkmak en büyük görevimiz. İznik ilçemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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