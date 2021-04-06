İzmitli güreşçiler Antalya'da Kocaeli'ni tecrübe edindi
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İzmitli güreşçiler Antalya'da Kocaeli'ni tecrübe edindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmitli güreşçiler Antalya'da Kocaeli'ni tecrübe edindi

İzmit Belediyespor Kulübü güreş branşının porcuları, Antalya'da gerçekleştirilen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'ni başarıyla temsil etti.

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İzmit Belediyespor Kulübü güreş branşının porcuları, Antalya'da gerçekleştirilen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'ni başarıyla temsil etti.

İzmit Belediyespor Kulübü, Antalya'da gerçekleştirilen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na aktıldı. Antrenör Şener Sar önderliğinde 10 kişilik sporcu kafilesi ile Antalya'ya çıkarma yapan İzmitli güreşçiler, birbirinden zorlu rakiplerle mindere çıkarak önemli tecrübeler edindi. İki gün süren organizasyonda 97 kilogramda mindere çıkan Seçkin Duman ise zorlu rakipleri egale ederek Türkiye 7'ncisi olmayı başardı. Türkiye'nin dört bir yanından farklı kulüp ve sporcuların yer aldığı organizasyonda kariyerleri açısından önemli bir tecrübe edinme fırsatı yakalayan sporcular, Antalya'dan döndü.

Sporcularının performansından memnun olan antrenör Şener Sar, desteklerinden dolayı İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve kentteki sporcuların destekçisi olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmitli güreşçiler Antalya'da Kocaeli'ni tecrübe edindi
İzmitli güreşçiler Antalya'da Kocaeli'ni tecrübe edindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:41:32. #1.15#
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