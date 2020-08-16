HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İzmit Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına salı günü start verecek

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Euroleague'de Kocaeli'yi başarıyla temsil etmek için iddialı bir kadro oluşturan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, salı günü yeni sezon hazırlıklarının startını verecek.

İzmit Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına salı günü start verecek
16.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:44

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Euroleague'de Kocaeli'yi başarıyla temsil etmek için iddialı bir kadro oluşturan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, salı günü yeni sezon hazırlıklarının startını verecek.

Başiskele Spor Salonu'nda yeni sezonun ilk antrenmanını yapacak olan İzmit Belediyespor'un yeni transferleri pazartesi günü sağlık taramasından geçecek. Yabancı transferlerin de kente gelmesiyle birlikte salı günü takım toplanacak ve Başiskele Spor Salonu'nda ilk antrenmanına çıkacak.

Yeni transferler

Birçok milli sporcuyu renklerine bağlayan İzmit Belediyespor, Elif Emirtekin, Kübra Erat, Miray Şahin, Çağla Nur Uzundurukan, Gülşah Duman, Dos Santos Clarıssa Crıstına, Mılıca Jovanovıc, Egle Sıksnıute ve Erica K Vheeler'İ kadrosuna kattı. Yeni takımı, lansmanla kamuoyuna ve taraftarına tanıtmayı planlayan kulüp yetkilileri, federasyonun maçların seyircili olup, olmamasıyla ilgili vereceği kararı bekliyor. Kararın ay sonuna kadar kesinleşeceği belirtiliyor.

Takım Fırat Okul'a emanet

Teknik ekipte de değişikliğe giden Kocaeli temsilcisinde; Cengiz Kahraman (genel menajer), Onur Berber (idari menajer), Hasan Fırat Okul (başantrenör), Murat Tuna (yardımcı antrenör), İstemihan Örücü (yardımcı antrenör), Oğuz Çelen (masör), Gürcan Sezgin (masör) ve Tolgahan İnce (kondisyoner) yer aldı.

Euroleague rakipleri

Geçen yıl Avrupa Ligi'ne katılmamayı tercih eden İzmit Belediyespor bu yıl Avrupa'da da boy gösterecek. 2020-2021 sezonu Kadınlar Euroleague ön eleme maçında 23 Eylül 2020 Çarşamba günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Macaristan ekibi Aluinvent Miskolc ile karşılaşacak. Rövanş maçı ise 30 Eylül'de Macaristan'da oynanacak. Turu geçmek için parkeye çıkacak olan İzmit temsilcisi kazanırsa yoluna devam edecek, elenmesi halinde Avrupa macerasına EuroCup'ta devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Spor
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Güncel
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti Spor
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Erçel Tamer Karadağlı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Tamer Tuna Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Dha Kaza Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: İzmit Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına salı günü start verecek - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 12:45:28. #1.14#
title