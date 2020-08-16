İzmit Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına salı günü start verecek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Euroleague'de Kocaeli'yi başarıyla temsil etmek için iddialı bir kadro oluşturan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, salı günü yeni sezon hazırlıklarının startını verecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Euroleague'de Kocaeli'yi başarıyla temsil etmek için iddialı bir kadro oluşturan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, salı günü yeni sezon hazırlıklarının startını verecek.

Başiskele Spor Salonu'nda yeni sezonun ilk antrenmanını yapacak olan İzmit Belediyespor'un yeni transferleri pazartesi günü sağlık taramasından geçecek. Yabancı transferlerin de kente gelmesiyle birlikte salı günü takım toplanacak ve Başiskele Spor Salonu'nda ilk antrenmanına çıkacak.

Yeni transferler

Birçok milli sporcuyu renklerine bağlayan İzmit Belediyespor, Elif Emirtekin, Kübra Erat, Miray Şahin, Çağla Nur Uzundurukan, Gülşah Duman, Dos Santos Clarıssa Crıstına, Mılıca Jovanovıc, Egle Sıksnıute ve Erica K Vheeler'İ kadrosuna kattı. Yeni takımı, lansmanla kamuoyuna ve taraftarına tanıtmayı planlayan kulüp yetkilileri, federasyonun maçların seyircili olup, olmamasıyla ilgili vereceği kararı bekliyor. Kararın ay sonuna kadar kesinleşeceği belirtiliyor.

Takım Fırat Okul'a emanet

Teknik ekipte de değişikliğe giden Kocaeli temsilcisinde; Cengiz Kahraman (genel menajer), Onur Berber (idari menajer), Hasan Fırat Okul (başantrenör), Murat Tuna (yardımcı antrenör), İstemihan Örücü (yardımcı antrenör), Oğuz Çelen (masör), Gürcan Sezgin (masör) ve Tolgahan İnce (kondisyoner) yer aldı.

Euroleague rakipleri

Geçen yıl Avrupa Ligi'ne katılmamayı tercih eden İzmit Belediyespor bu yıl Avrupa'da da boy gösterecek. 2020-2021 sezonu Kadınlar Euroleague ön eleme maçında 23 Eylül 2020 Çarşamba günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Macaristan ekibi Aluinvent Miskolc ile karşılaşacak. Rövanş maçı ise 30 Eylül'de Macaristan'da oynanacak. Turu geçmek için parkeye çıkacak olan İzmit temsilcisi kazanırsa yoluna devam edecek, elenmesi halinde Avrupa macerasına EuroCup'ta devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA